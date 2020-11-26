Свердловский суд оставил террориста Хуболова в тюрьме на три года

Свердловский областной суд оставил решение Новолялинского районного суда в отношении террориста Хуболова без изменений. Таким образом, мужчина будет отбывать свой трехлетний срок в тюрьме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

Напомним, что приговором Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2014 г. Хуболов был признан виновным по ч. 2 ст. 209 (Бандитизм), ст. 279 (Вооруженный мятеж), п.п. “а”, “в” ч. 2 ст. 205 (Террористический акт), ст. 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 30 п.п. “а”, “б” ч. 4 ст. 226 (Покушение на хищение либо вымогательство оружия), ч. 4 ст. 166 (Угон) УК РФ. Осужденного приговорили к 21 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осенью текущего года администрация ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области обратилась в Новолялинский районный суд с представлением о переводе осужденного для дальнейшего отбывания наказания в тюрьму. Поводом к назначению самого строгого из возможных режимов послужила отрицательная характеристика Хуболова администрацией колонии и признание его злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

Представление было удовлетворено судом первой инстанции, однако, не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его.

25 ноября Свердловский областной суд отказал в удовлетворении требований апелляционной жалобы и оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Постановление вступило в законную силу.