Все матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне

Все матчи "Тинькофф российской премьер-лиги" в рамках 16-го тура начнутся с ми нуты молчания в память об аргентинском футболисте Диего Марадоне, который скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

На протяжении игровой карьеры Марадона выступал в Аргентине, Испании и Италии: с "Бокой Хуниорс" он выиграл чемпионат Аргентины, с "Барселоной" становился обладателем Кубка Испании и Кубка лиги, а с "Наполи" – двукратным чемпионом Италии и победителем Кубка УЕФА. Вместе с аргентинской сборной Марадона выиграл чемпионат мира-1986, а его гол в ворота Англии в четвертьфинале того турнира ФИФА признала лучшим голом XX века, напомнили в РПЛ.

В качестве тренера Марадона работал в Аргентине, ОАЭ и Мексике, также он возглавлял аргентинскую сборную на чемпионате мира-2010. До ноября 2020-го Диего тренировал на родине "Химнасию".