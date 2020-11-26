26 Ноября 2020
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Диего Марадона, футболист, тренер (2012) | Фото:olymps.ru

Все матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне

Все матчи "Тинькофф российской премьер-лиги" в рамках 16-го тура начнутся с ми нуты молчания в память об аргентинском футболисте Диего Марадоне, который скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

На протяжении игровой карьеры Марадона выступал в Аргентине, Испании и Италии: с "Бокой Хуниорс" он выиграл чемпионат Аргентины, с "Барселоной" становился обладателем Кубка Испании и Кубка лиги, а с "Наполи" – двукратным чемпионом Италии и победителем Кубка УЕФА. Вместе с аргентинской сборной Марадона выиграл чемпионат мира-1986, а его гол в ворота Англии в четвертьфинале того турнира ФИФА признала лучшим голом XX века, напомнили в РПЛ.

В качестве тренера Марадона работал в Аргентине, ОАЭ и Мексике, также он возглавлял аргентинскую сборную на чемпионате мира-2010. До ноября 2020-го Диего тренировал на родине "Химнасию".

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Все матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне

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Теги: диего марадона, минута молчания, биография, рпл



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