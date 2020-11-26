Депутаты приняли изменения в закон об административных правонарушениях в Челябинской области

Депутаты Засобрания Челябинской области утвердили проект закона о внесении изменений в закон регионе об административных правонарушениях, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект подготовлен в связи с необходимостью определения должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях.

Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, а также лицензионный контроль за данным видом деятельности в Челябинской области осуществляет региональное министерство промышленности. За нарушение порядка осуществления лицензированного вида деятельности предусмотрена административная ответственность.

Законопроектом предлагается уполномочить должностных лиц министерства промышленности на составление протоколов об административных правонарушениях. Ранее эти полномочия осуществляли должностные лица министерство экономического развития.

Добавим, что за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований предусмотрены штрафы на граждан от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб., на должностных лиц от 3 до 4 тыс. руб., на юридических лиц от 30 до 40 тыс. За грубое нарушение предусмотрено в том числе приостановление деятельности до 90 суток.