Заместителем председателя контрольно-счетной палаты Челябинской области назначен Юрий Подшивалов

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили Юрия Пошивалова в должности заместителя руководителч Контрольно-счетной палаты региона. Соответствующее решение было принято на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидатуру Подшивалова на рассмотрение депутатов внес губернатор Алексей Текслер.

Подшивалов был назначен на эту должность в феврале 2016 года.

"Он работает в этой должности с 2016 года. Проявляет деловые качества, позволяющие продлить его полномочия на следующий срок. Предлагаю его кандидатуру утвердить", - обратился к депутатам спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Депутаты решение поддержали.

Отметим, что Юрий Подшивалов работал в администрации Карабашского городского округа, в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, в ФГБОУ "Челябинский государственный педагогический университет". С 2007 года работал в Главном контрольном управлении Челябинской области главным специалистом, заместителем начальника юридического отдела, начальником отдела контроля в сфере размещения заказов. С октября 2013 года по февраль 2016 года замещал должность первого заместителя начальника ГКУ Челябинской области.