26 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Экс-начальник отдела налоговой инспекции в Екатеринбурге осуждена за получение взятки

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил бывшему начальнику отдела предпроверочного анализа и истребования документов Межрайонной ИФНС России №24 по Свердловской области наказание в виде штрафа в размере 2,3 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Помимо этого подсудимой запрещено занимать должности в налоговых органах РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет.

Чиновница признана виновной в получении взятки от представителя юридического лица в крупном размере. Так, в октябре прошлого года, ранее знакомая с директором и учредителем трех юридических лиц, подсудимая предложила через главного бухгалтера директору одной из компаний дать взятку. За это она обещала не включать указанные юридические лица в план выездных налоговых проверок управления ФНС России по Свердловской области. Также, за денежные средства подсудимая обещала предоставить информацию, связанную с нахождением указанных организаций на учете в налоговом органе.

Таким образом с октября 2019 по февраль 2020 г. налоговик лично получила от директора компаний 600 тыс. руб. Днем 3 февраля директор юридических лиц в автомобиле возле торгового центра в Железнодорожном административном районе Екатеринбурга передал лично подсудимой часть взятки в сумме 150 тыс. руб. Сразу после этого она была задержана сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.

"Органом предварительного расследования в отношении взяткодателя вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольным сообщением о преступлении и активным способствованием раскрытию преступления", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Прокуратура в ходе предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.

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Экс-начальник отдела налоговой инспекции в Екатеринбурге осуждена за получение взятки

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Теги: Семениченко, налоговая инспекция, бывший начальник, суд, взятка



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