Три учредителя Фонда святой Екатерины получили премию «Человек года»

В Екатеринбурге состоялась церемония вручении премии "Человек года-2020", передает корреспондент Накануне.RU. Как и многие публичные мероприятия сейчас, вручения премий прошло в режиме онлайн.

Впервые в истории премии победителями главной номинации «Человек года» стали сразу три человека. Учредители Фонда святой Екатерины – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский были отмечены за помощь Екатеринбургу и уральскому региону в борьбе с пандемией коронавируса.

Как отметил главный редактор издания «Деловой квартал» Сергей Дружинин - «это не только выбор редакции, это общее мнение экспертного совета и представителей власти, с которыми мы проводили консультации». Можно добавить, что вклад учредителей Фонда святой Екатерины высоко оценивают и медики, и сами екатеринбуржцы.

Как известно, с момента прихода коронавируса в нашу страну, особенно после наступления острой фазы пандемии весной 2020 года Фонд святой Екатерины практически сразу включился в работу по оказанию помощи системе здравоохранения, по поддержке людей, которые попали в особо сложную жизненную ситуацию из-за введения режима ограничений. Были закуплены крупные партии средств индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты, кислородные концентраторы и прочее медицинское оборудование.

Станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса Фонд передал тридцать новых автомобилей и кислородную станцию. В ноябре Фонд святой Екатерины стал еще и обеспечивать медиков «красной» зоны горячим питанием. Оказание гуманитарной помощи нуждающимся семьям Свердловской области стало еще одним масштабным проектом Фонда. Людям было доставлено и передано более 100 000 продуктовых наборов.

"На самом деле, главными инициаторами, благодаря которым удалось реализовать столь масштабный проект, являются Андрей Анатольевич Козицын и Игорь Алексеевич Алтушкин. То, что сделал Фонд святой Екатерины, мне кажется, должно стать сигналом для всего бизнеса. Современный бизнес должен стать социально ориентированным, нацеленным на помощь людям!, — сказал на церемонии вручения премии Андрей Симановский.

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев поблагодарил за оценку работы Фонда организаторов и прежде всего горожан-добровольных помощников: "Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам и экспертам премии за то, что видите работу Фонда и высоко ее оцениваете. Отдельные слова благодарности заслуживают те горожане, которые с момента начала пандемии приходили к нам и совершенно безвозмездно включались в работу. Хотелось бы отметить волонтеров движения «Сила Урала», спортсменов и сотрудников Академии единоборств РМК, Службу милосердия Екатеринбургской епархии, Министерство социальной политики Свердловской области и всех тех, благодаря кому реализация этого масштабного проект стала возможной».

Справка. Премия «Человек года» учреждена изданием «Деловой квартал» в 2010 году. Главный принцип, которого неизменно придерживается экспертное сообщество при определении победителей - объективный выбор. Премией «Человек года», как поясняют организаторы, отмечаются самые прогрессивные люди Екатеринбурга и Свердловской области, которые внесли наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеют солидную репутацию в профессиональном сообществе, внедряют инновационные проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты.