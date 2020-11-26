26 Ноября 2020
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Циркон, ракета (2017) | Фото:inoreader.com

Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"

В Белом море успешно проведен испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщило Минобороны РФ.

Стрельбу провел фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Ракета, пролетев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море. Скорость полета составила более восьми Махов.

Напомним, о первом успешном испытании "Циркона" президенту России Владимиру Путину доложили 7 октября. Позже сообщалось, что ракету до конца этого года испытают еще три раза. Стрельбы будут проходить с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", в одном из испытаний ракета поразит морскую мишень, имитирующую авианосец.

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Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"

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Теги: циркон, гиперзвуковая ракета



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