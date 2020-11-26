В Екатеринбурге огонь уничтожил автосервис и стоявшие внутри машины

В четверг в Екатеринбурге тушили пожар в автосервисе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Ереванской, 2б поступил сегодня днем: инцидент произошел в боксе, где расположен автосервис.

Площадь пожара составила 120 кв.м, огнем были повреждены два легковых автомобиля, которые находились внутри.

Из горящего здания огнеборцы своевременно вынесли три газовых баллона и смогли не допустить распространения огня на стоящие рядом строения. В течение 40 минут пожар был потушен.

Еще до прибытия специалистов из бокса эвакуировались три человека, пострадавших нет. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.