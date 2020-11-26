26 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожар на ул.Ереванской, 2б в Екатеринбурге (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге огонь уничтожил автосервис и стоявшие внутри машины

В четверг в Екатеринбурге тушили пожар в автосервисе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Ереванской, 2б поступил сегодня днем: инцидент произошел в боксе, где расположен автосервис.

Площадь пожара составила 120 кв.м, огнем были повреждены два легковых автомобиля, которые находились внутри.

Пожар на ул.Ереванской, 2б в Екатеринбурге(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Из горящего здания огнеборцы своевременно вынесли три газовых баллона и смогли не допустить распространения огня на стоящие рядом строения. В течение 40 минут пожар был потушен.

Еще до прибытия специалистов из бокса эвакуировались три человека, пострадавших нет. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

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В Екатеринбурге огонь уничтожил автосервис и стоявшие внутри машины

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Теги: автосервис, пожар, МЧС, Екатеринбург



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