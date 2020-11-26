Дефицит врачей в Пермском крае составляет 800 человек

Дефицит врачей в Пермском крае составляет 800 человек, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень передает корреспондент Накануне.RU.

Такие данные она озвучивала на заседании краевого парламента.

В настоящий момент в Пермском крае 9690 врачей и 20 339 средних медицинских работников, из них 25% – люди пенсионного возраста. Уровень обеспеченности врачами в Прикамье – 37,3 на 10 тыс. населения. Средний показатель по России – 37,6.

Хуже всего с медицинскими кадрами обстоят дела в Чердынском и Гремячинском округах, в Кизеле и Оханском округе. Лучше всего - в Перми, Кочевском, Кудымкарском округах и Пермском районе.