В Челябинской области депутаты приняли проект закона по внедрению практики инициативного бюджетирования

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили в первом чтении законопроект по внедрению практики инициативного бюджетирования, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона регулирует отношения, связанные с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Законопроектом определяется порядок рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, а также утверждается процедура и сроки рассмотрения инициативных проектов в муниципальных образованиях, в том числе для выявления мнения граждан по вопросу о дополнительной поддержке инициативных проектов.

Устанавливается порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов, а также порядок финансирования инициативных проектов.