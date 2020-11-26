На Южном Урале депутаты утвердили стоимость патента для иностранных граждан на 2021 год

На заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты приняли закон об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект направлен на реализацию полномочий региона по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации на основании патента.

Согласно законодательству, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут привлекать к трудовой деятельности на основании патента иностранных граждан, пребывающих в страну в порядке, не требующем получения визы.

С 1 января 20015 года Налоговым кодексом РФ для иностранных граждан установлен фиксированный платеж размере 1 тыс. 200 руб. в месяц. Данный платеж увеличивается на коэффициент-дефлятор, который на 2021 год утвержден в размере 1,864, и коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, - в размере 1,8777.

В результате ежемесячный платеж в регионе за патент для иностранных граждан составит 4 тыс. 200 руб.

Все платежи от патентов поступают в областной бюджет. В результате сумма прямых поступлений в бюджет области в 2021 год от патентов может составить 552 млн руб.

Стоит отметить, что за девять месяцев 2020 г. в областной бюджет поступило 318,5 млн от реализации 7 тыс. 738 патентов. Этот показатель, примерно, в три раза ниже показателей 2019 года, где было реализовано 20 тыс. 620 патентов и доходы областного бюджета составили 539 млн руб.