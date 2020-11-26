Песков назвал "эпистолярным жанром" материалы о "знакомой" Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал материалы про якобы знакомство Владимира Путина и некой Светланы Кривоногих малоубедительными.

Песков рассказал, что ознакомился с расследованием на эту тему. "Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр... Такая, знаете, провокационная желтизна. На серьезный материал это не тянет", - прокомментировал он.

По словам пресс-секретаря, утверждения, который содержатся в этих материалах, "фактически голословны", передает "Интерфакс".

Расследование о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих появилось в Telegram-канале "Проект". По утверждению авторов, она является близкой подругой Путина, а в 2003 году родила президенту дочь.

В материале говорится, что в начале 2000-х женщина вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка "Россия", а также владеет элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи.

Накануне Песков заявил журналистам, что не читал публикацию о знакомстве президента Владимира Путина с Кривоногих.