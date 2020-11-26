На Ямале нефтяники помогли обустроить факторию для тундровиков

Компания "Газпромнефть-Развитие", реализующая крупный проект "Газ Ямала", потратила около 3 млн рублей на обустройство и материально-техническое обеспечение фактории Тарко-Сале. Это один из перевалочных пунктов, которыми пользуются оленеводы во время каслания по тундре.

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, на выделенные средства приобретены дизельный генератор, электростанции на солнечных батареях, строительные материалы.

"Решая производственные задачи, мы поддерживаем постоянный диалог с коренными ямальцами, учитываем их потребности и специфику традиционной деятельности. Обеспечение безопасных и комфортных условий в местах временного пребывания кочевых жителей тундры – одно из направлений этого сотрудничества", – подчеркнул исполнительный директор крупного проекта "Газ Ямала" ("Газпромнефть-Развитие") Максим Мишарин.

Ранее в 2020 году компанией было выделено 5 млн рублей на реализацию мер по противодействию распространению COVID-19 среди тундровиков.

По словам главы Ямальского района Андрея Кугаевского, помощь коренному населению входит в число социальных обязательств компаний, которые занимаются промышленным освоением территории и тем самым способствуют развитию региона. "Такая поддержка важна всегда, но в условиях пандемии она обретает особое значение", – отметил он.