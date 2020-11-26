В Кремле не поверили, что россияне из-за обнищания переходят на хлеб

Сокращение доходов у части россиян на фоне пандемии очевидно, считают в Кремле, однако правомерность увязывания этого с ростом продаж хлеба вызывает вопросы.

"Наверное, это все-таки не нам судить, а специалистам, я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на исследование сообщили, что впервые за последние пять лет в России начали расти продажи хлеба. В Российском союзе пекарей объясняют это снижением доходов россиян в кризис и изменениями приоритетов потребителей. Они стали чаще покупать сытные продукты.

По мнению Пескова, за советами в этой ситуации следует обратиться к специалистам, "это не из Кремля надо делать однозначно", передает РИА Новости.