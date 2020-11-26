На Южном Урале 648 млн рублей дополнительно направят на проведение КТ и финансовое обеспечение медицинских организаций

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили поправки в бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2020 год и плановый период. Дополнительные средства будут направлены на проведение КТ и финансовое обеспечение медицинских организаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект предусматривает увеличение доходной и расходной части бюджета фонда на 648,8 млн рублей, в связи с изменениями размеров межбюджетных трансфертов. В то числе, 161,3 млн руб. из областного бюджета будет направлено на проведение компьютерной томографии при подозрении у пациентов коронавирусной инфекции. 503,8 млн руб. из средств федерального бюджета выделено на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций при возникновении угрозы распространение заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих.

Минус 16,3 млн руб. это результат от возврата остатков, неиспользованных средств межбюджетных трансфертов, и их перечисление в доходы соответствующих бюджетов.

С учетом вносимых изменений параметры бюджета фонда на 2020 год составят по доходам 52 млрд 512,6 млн руб., по расходам 53 млрд 665,3 млн руб., с дефицитом в 1 млрд 152,7 млн руб. Источником финансирования дефицита являются остатки средств, сложившихся на 1 января 2020 года.