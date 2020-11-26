На Южном Урале 648 млн рублей дополнительно направят на проведение КТ и финансовое обеспечение медицинских организаций

26 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале 648 млн рублей дополнительно направят на проведение КТ и финансовое обеспечение медицинских организаций

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили поправки в бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2020 год и плановый период. Дополнительные средства будут направлены на проведение КТ и финансовое обеспечение медицинских организаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект предусматривает увеличение доходной и расходной части бюджета фонда на 648,8 млн рублей, в связи с изменениями размеров межбюджетных трансфертов. В то числе, 161,3 млн руб. из областного бюджета будет направлено на проведение компьютерной томографии при подозрении у пациентов коронавирусной инфекции. 503,8 млн руб. из средств федерального бюджета выделено на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций при возникновении угрозы распространение заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих.

Минус 16,3 млн руб. это результат от возврата остатков, неиспользованных средств межбюджетных трансфертов, и их перечисление в доходы соответствующих бюджетов.

С учетом вносимых изменений параметры бюджета фонда на 2020 год составят по доходам 52 млрд 512,6 млн руб., по расходам 53 млрд 665,3 млн руб., с дефицитом в 1 млрд 152,7 млн руб. Источником финансирования дефицита являются остатки средств, сложившихся на 1 января 2020 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале 648 млн рублей дополнительно направят на проведение КТ и финансовое обеспечение медицинских организаций

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ТФОМС, ЗСО, бюджет, депутаты, коронавирус,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети