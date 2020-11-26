26 Ноября 2020
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Экономика Челябинская область
кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

В Челябинской области приняли законопроект о реструктуризации задолженности региона по бюджетному кредиту

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли проект закона об утверждении дополнительного соглашения, заключенного между Минфином РФ и министерством финансов региона, которое предусматривает продление периода погашения бюджетного кредита, передает корреспондент Накануне.RU.

соглашение заключено в связи с изменением в 2020 г. установленных правительством РФ правил проведения реструктуризации обязательств субъектов РФ по бюджетным кредитам. предусматривается продление до 2034 г. периода погашения реструктуризированной задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному из федерального бюджета в 2010 году в целях ликвидации последствий засухи. Ранее период погашения был до 2032 г.

Также предусматривается обязательство региона направить высвобождаемые средства в 2023-2024 гг. на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в сумме 78,5 млн рублей ежегодно.

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В Челябинской области приняли законопроект о реструктуризации задолженности региона по бюджетному кредиту

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Теги: бюджет, бюджетный кредит, долг, ЗСО, депутаты,



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