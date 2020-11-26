В Китае пытаются победить ковид на упаковках импортных продуктов

На рынке Синьфади в Пекине приостановлены хранение и продажа замороженной продукции, а холодильные склады очищены и отключены. Как передаёт "Жэньминь жибао", это сделано в связи с участившимися в последние месяцы случаями заражения COVID-19 от импортной замороженной продукции во многих китайских провинциях и городах.

На рынке Синьфади отмечалась относительно крупная вспышка заболеваемости в июне этого года. Китайские эпидемиологи обнаружили, что штамм коронавируса оказался старше, нежели штаммы, распространённые в Европе.

Сходные меры принимает также народное правительство города Ухань, из которого, по официальной версии, и началась пандемия. Там заместитель городского комитета по здравоохранению Чжэн Юнь ещё 17 ноября сообщил об усилении контроля за импортированным замороженным мясом и морепродуктами. С июля здесь было взято в общей сложности 60 387 тестов (включая 32 115 тестов замороженных морепродуктов), и все результаты тестов на нуклеиновые кислоты были отрицательными.

Принимаются меры и на уровне всей страны — таможенное управление КНР отчитывается о принятии плана по дезинфекции продуктов холодовой цепи в портах.

Тем не менее, даже спустя год после начала вспышки эпидемии в Ухане, её непосредственные истоки не установлены.