В Китае пытаются победить ковид на упаковках импортных продуктов

26 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Дезинфекция импортных продуктов в Китае (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

В Китае пытаются победить ковид на упаковках импортных продуктов

На рынке Синьфади в Пекине приостановлены хранение и продажа замороженной продукции, а холодильные склады очищены и отключены. Как передаёт "Жэньминь жибао", это сделано в связи с участившимися в последние месяцы случаями заражения COVID-19 от импортной замороженной продукции во многих китайских провинциях и городах.
Читайте также:

На рынке Синьфади отмечалась относительно крупная вспышка заболеваемости в июне этого года. Китайские эпидемиологи обнаружили, что штамм коронавируса оказался старше, нежели штаммы, распространённые в Европе.

Сходные меры принимает также народное правительство города Ухань, из которого, по официальной версии, и началась пандемия. Там заместитель городского комитета по здравоохранению Чжэн Юнь ещё 17 ноября сообщил об усилении контроля за импортированным замороженным мясом и морепродуктами. С июля здесь было взято в общей сложности 60 387 тестов (включая 32 115 тестов замороженных морепродуктов), и все результаты тестов на нуклеиновые кислоты были отрицательными.

Принимаются меры и на уровне всей страны — таможенное управление КНР отчитывается о принятии плана по дезинфекции продуктов холодовой цепи в портах.

Тем не менее, даже спустя год после начала вспышки эпидемии в Ухане, её непосредственные истоки не установлены.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Китае пытаются победить ковид на упаковках импортных продуктов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, ковид, пандемия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети