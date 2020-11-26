В Челябинской области дополнительно направят 834 млн рублей на поддержку экономики в условиях COVID-19

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли проект закона об утверждении дополнительного соглашения, заключенного между Минфином РФ и министерством финансов региона. Согласно поправкам, регион сможет дополнительно направить 834 млн рублей на поддержку экономики в условиях пандемии и на устранение последствий распространения COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

Соглашение заключено в связи с изменением в 2020 г. правил проведения реструктуризации обязательств субъектов РФ по бюджетным кредитам перед Российской Федерацией. Соглашением предусматривается продление периода погашения реструктуризированной задолженности до 2029 г. Ранее период погашения был установлен до 2024 г.

Также соглашение предусматривает обязательство региона по направлению высвобождаемых средств областного бюджета в 2020 г. в размере 834 млн на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта РФ; профилактику устранения последствий распространение новой коронавирусной инфекции. В 2021-2024 гг. высвобождаемые средства будут направляться на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в размере 1 млрд 250 млн рублей ежегодно.

Депутаты приняли законопроект в первом и третьем чтениях.