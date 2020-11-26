На Южном Урале депутаты ЗСО приняли поправки в закон о бюджетном процессе

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли изменения в региональный закон о бюджетном процессе, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки в областной закон подготовлены для его приведения в соответствие с федеральным законодательством, устанавливающим особенности исполнения бюджетов в 2021 году. А именно, предусматривается, что в областном бюджете на 2021-2023 гг. не будет утверждаться перечень субсидий местным бюджетам.

Это позволит более оперативно решать вопрос о предоставлении межбюджетных субсидий без внесения изменений в областной закон.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании комитета по бюджету и налогам. депутаты на заседании приняли его в первом и третьем чтениях.