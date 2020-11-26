Сына бывшего мэра Архангельска, который скончался от малярии, сначала лечили от коронавируса

Минздрав Удмуртии проведет служебную проверку по факту гибели от малярии сына бывшего мэра Архангельска.

Тропической болезнью 29-летний Александр Донской заразился во время отдыха на острове Занзибар в Танзании. Оттуда мужчина отправился в тур по городам России, в Ижевске ему стало плохо.

Родственники сообщили, что сначала Александра не хотели забирать в больницу, а после госпитализации начали лечить от COVID-19. Когда выяснилось, что у него малярия, родственники сами купили лекарство и передали в больницу, но было уже поздно.

Источник "Интерфакса" рассказал, что Александр поздно обратился к врачу и не сообщил, что был в тропической стране.