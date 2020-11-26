26 Ноября 2020
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больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Сына бывшего мэра Архангельска, который скончался от малярии, сначала лечили от коронавируса

Минздрав Удмуртии проведет служебную проверку по факту гибели от малярии сына бывшего мэра Архангельска.

Тропической болезнью 29-летний Александр Донской заразился во время отдыха на острове Занзибар в Танзании. Оттуда мужчина отправился в тур по городам России, в Ижевске ему стало плохо.

Родственники сообщили, что сначала Александра не хотели забирать в больницу, а после госпитализации начали лечить от COVID-19. Когда выяснилось, что у него малярия, родственники сами купили лекарство и передали в больницу, но было уже поздно.

Источник "Интерфакса" рассказал, что Александр поздно обратился к врачу и не сообщил, что был в тропической стране.

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Сына бывшего мэра Архангельска, который скончался от малярии, сначала лечили от коронавируса

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Теги: александр донской, малярия, коронавирус



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