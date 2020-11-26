В Челябинской области за сутки скончались десять человек с коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 252 случая COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 25 тыс. 558 человек.

В настоящий момент в регионе 7 тыс. 932 заболевших. За сутки выписаны 98 человека, всего в регионе выздоровели 16 тыс. 748 пациентов.

За прошедшие сутки умерло десять человек. От COVID-19 скончались мужчины 70, 83 и 94 лет и женщины 61 и 62 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 53, 59 и 63 лет и женщины 60 и 73 лет.