"ОРМЕТ" пополнил автопарк шестью новыми рудовозами

Горнодобывающее предприятие "ОРМЕТ" (Оренбургская область, входит в состав группы "Русская медная компания") приобрело шесть новых самосвалов КамАЗ-65115 грузоподъемностью 15 тонн. Техника приобретена в рамках инвестиционной программы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, новые самосвалы будут использовать для транспортировки медно-цинковой руды с рудников "Джусинский" и "Весенний" на обогатительную фабрику "ОРМЕТ". До настоящего времени доставку руды от места добычи до обогатительной фабрики осуществляли 19 оснащенных прицепной техникой КамАЗов. В среднем в месяц они перевозят 50 тысяч тонн руды.

"Мы сделали ставку на использование собственной техники для перевозки руды, без привлечения подрядных организаций, - комментирует начальник автотранспортного цеха АО "ОРМЕТ" Сергей Макаров. - Для этого мы практически ежегодно пополняем автопарк самосвалов-рудовозов. При выборе моделей мы принимаем во внимание соответствие допустимой нагрузки на ось действующим на региональных дорогах Оренбургской области ограничениям, а также экономичность, ремонтопригодность, экологическую безопасность и возможность эксплуатации техники в сложных климатических условиях.

Как отмечают на предприятии, использование собственной техники призвано повысить эффективность логистики. Общая стоимость поступивших рудовозов превышает 22 млн руб. Обновление автопарка повысит надежность и безопасность грузовых перевозок. Новая партия спецтехники – уже четвертая с начала 2020 года. Летом в подразделения предприятия "ОРМЕТ" поступили фронтальный погрузчик HYUNDAI, гидравлический экскаватор Komatsu и два 30-тонных карьерных самосвала БелАЗ.