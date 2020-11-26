26 Ноября 2020
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Наука и техника Свердловская область
урфу, нанолаборатория, микроскоп, исследование, ученый, наука (2012) | Фото:Накануне.RU

В реестр инновационной продукции Свердловской области подано 10 новых заявок

В Свердловской области продолжается формирование реестра инновационной продукции.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, в настоящее время база данных содержит порядка 30 продуктов. В ноябре поступило еще 10 заявок, которые находятся в стадии рассмотрения.

"Губернатором Свердловской области обозначена задача по ускоренной коммерциализации высокотехнологичных разработок. Наличие реестра инновационной продукции обеспечивает эффективную коммуникацию бизнеса и новаторов, позволяет продвигать и масштабировать применение новаторских решений.

Подтверждение инновационного статуса продукции сертификатом дает дополнительные преференции при участии в процедуре госзакупок, что позволяет актуальные разработки быстрее внедрять в жизнь и приносить пользу людям", - заявил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

совещание, полпредство, Сергей Пересторонин, глава админстрации губернатора Свердловской области(2014)|Фото: Накануне.RU

По его словам, реестр работает на ускоренный переход на новый технологический уровень и способствует решению задач национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и других.

"Реестр представляет собой базу данных, содержащую сведения о готовых к внедрению в промышленное производство инновационных разработках и создан в целях повышения инновационной активности предприятий Свердловской области, укрепления их позиций на внутреннем и внешнем рынках. Самыми главными критериями, которые мы проверяем, конечно, являются научно-техническая новизна и высокий технический уровень", - рассказала руководитель регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций УрФО – оператора реестра инновационной продукции Свердловской области Дарья Карнаух.

Дарья Карнаух(2020)|Фото: Технопарк высоких технологий Свердловской области

Каталог инновационной продукции предприятий Среднего Урала формируется министерством промышленности и науки Свердловской области и технопарком высоких технологий региона "Университетский" при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ГК Роснано). В настоящее время в реестр включены разработки бытовой химии, лакокрасочного теплоизоляционного энергоэффективного материала, системы сбора данных, устройства для измерения тока и напряжения в высоковольтной сети, а также преобразователей давления.

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В реестр инновационной продукции Свердловской области подано 10 новых заявок

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Теги: инновации, продукция, Свердловская область



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