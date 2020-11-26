Долги за ЖКУ могут вырасти в полтора раза в 2021 году

Долги граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году могут вырасти в полтора раза из-за того, что управляющие компании не смогут судиться с неплательщиками, пишут "Известия".

С 1 января 2021 года, чтобы подать иск, нужно будет указать один из идентификаторов должника - например, серии и номера паспорта, СНИЛС, ИНН. Однако УК не могут официально получать персональные данные граждан.

Ассоциация управляющих компаний НП "Национальный жилищный конгресс" просит Минстрой отсрочить применение правила до 2023 года, а также дать управляющим компаниям возможность получать данные о жильцах из ГИС ЖКХ.

Как сообщалось, участники рынка ожидают резкого увеличения задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги после окончания действия моратория на начисление пеней, штрафов и запрета на отключение. Мораторий был введен во время пандемии.

Как указывают эксперты и региональные власти, сумма пеней, так или иначе, будет начислена на всю накопившуюся задолженность. Представители Госдумы назвали постановление Правительства полумерой, которая никак не поможет населению.