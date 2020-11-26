Новый рекорд. На Среднем Урале зафиксирован 391 случай заражения COVID-19

26 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый рекорд. На Среднем Урале зафиксирован 391 случай заражения COVID-19

На территории Среднего Урала зафиксирован новый за последние недели рекорд – 391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе региона.

156 заболевших приходится на Екатеринбург. Остальные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Белоярского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижних Серег, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Серова, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 44 тыс. 775. Из них 36 тыс. 975 уже оправились от болезни, включая и 395, выписанных накануне. Помимо этого, также зарегистрировано еще восемь случаев смерти среди больных коронавирусом, что увеличивает статистику до 988 случаев.

Из 535 госпитализированных в тяжелом состоянии, 318 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая и 219 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

961 пациент, чье состояние оценивается как средняя степень тяжести, находится в государственных больницах. 2 тыс. 451 таких же пациентов проходят лечение в муниципальных.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новый рекорд. На Среднем Урале зафиксирован 391 случай заражения COVID-19

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети