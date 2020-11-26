Новый рекорд. На Среднем Урале зафиксирован 391 случай заражения COVID-19

На территории Среднего Урала зафиксирован новый за последние недели рекорд – 391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе региона.

156 заболевших приходится на Екатеринбург. Остальные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Белоярского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижних Серег, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Серова, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 44 тыс. 775. Из них 36 тыс. 975 уже оправились от болезни, включая и 395, выписанных накануне. Помимо этого, также зарегистрировано еще восемь случаев смерти среди больных коронавирусом, что увеличивает статистику до 988 случаев.

Из 535 госпитализированных в тяжелом состоянии, 318 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая и 219 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

961 пациент, чье состояние оценивается как средняя степень тяжести, находится в государственных больницах. 2 тыс. 451 таких же пациентов проходят лечение в муниципальных.