В России новый антирекорд по смертности и заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 524 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 25 073 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 187 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 062 летальных исхода, выздоровело 1 685 492 человека.