В России новый антирекорд по смертности и заболеваемости коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 524 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 25 073 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 187 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 062 летальных исхода, выздоровело 1 685 492 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 6075
Санкт-Петербург - 3669
Московская область - 1022
Нижегородская область - 453
Свердловская область - 391
Архангельская область - 356
Республика Карелия - 351
Хабаровский край - 344
Красноярский край - 334
Воронежская область - 323
Ростовская область - 315
Пермский край - 295
Республика Коми - 285
Мурманская область - 277
Иркутская область - 273
Забайкальский край - 268
Вологодская область - 263
Республика Бурятия - 263
Саратовская область - 248
Ульяновская область - 248
Самарская область - 242
Челябинская область - 241
Волгоградская область - 239
Омская область - 238
Кировская область - 237
Приморский край - 231
Республика Крым - 231
Ставропольский край - 228
Алтайский край - 224
Республика Саха (Якутия) - 219
Ханты-Мансийский автономный округ - 209
Томская область - 205
Новгородская область - 203
Ленинградская область - 202
Тверская область - 201
Ямало-Ненецкий автономный округ - 198
Калининградская область - 189
Ярославская область - 187
Новосибирская область - 187
Оренбургская область - 184
Республика Хакасия - 180
Псковская область - 178
Тюменская область - 173
Кемеровская область - 172
Белгородская область - 171
Краснодарский край - 170
Пензенская область - 164
Удмуртская Республика - 162
Курская область - 157
Амурская область - 157
Ивановская область - 156
Тульская область – 153
Астраханская область - 150
Калужская область - 144
Орловская область - 141
Брянская область - 140
Костромская область - 139
Республика Башкортостан - 134
Владимирская область - 129
Республика Чувашия - 129
Сахалинская область - 127
Тамбовская область - 121
Липецкая область - 120
Рязанская область - 120
Смоленская область - 119
Республика Дагестан - 107
Курганская область - 105
Республика Тыва - 100
Чеченская Республика - 97
Республика Алтай - 91
Кабардино-Балкарская Республика - 90
Республика Калмыкия - 89
Республика Мордовия - 87
Карачаево-Черкесская Республика - 84
Республика Ингушетия - 82
Республика Адыгея - 79
Республика Северная Осетия-Алания - 76
Республика Татарстан - 76
Камчатский край - 75
Севастополь - 61
Республика Марий Эл - 50
Магаданская область - 45
Еврейская автономная область - 28
Чукотский автономный округ - 7
Ненецкий автономный округ - 4