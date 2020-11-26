26 Ноября 2020
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Общество В России
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В России новый антирекорд по смертности и заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 524 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 25 073 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 187 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 38 062 летальных исхода, выздоровело 1 685 492 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 6075

Санкт-Петербург - 3669

Московская область - 1022

Нижегородская область - 453

Свердловская область - 391

Архангельская область - 356

Республика Карелия - 351

Хабаровский край - 344

Красноярский край - 334

Воронежская область - 323

Ростовская область - 315

Пермский край - 295

Республика Коми - 285

Мурманская область - 277

Иркутская область - 273

Забайкальский край - 268

Вологодская область - 263

Республика Бурятия - 263

Саратовская область - 248

Ульяновская область - 248

Самарская область - 242

Челябинская область - 241

Волгоградская область - 239

Омская область - 238

Кировская область - 237

Приморский край - 231

Республика Крым - 231

Ставропольский край - 228

Алтайский край - 224

Республика Саха (Якутия) - 219

Ханты-Мансийский автономный округ - 209

Томская область - 205

Новгородская область - 203

Ленинградская область - 202

Тверская область - 201

Ямало-Ненецкий автономный округ - 198

Калининградская область - 189

Ярославская область - 187

Новосибирская область - 187

Оренбургская область - 184

Республика Хакасия - 180

Псковская область - 178

Тюменская область - 173

Кемеровская область - 172

Белгородская область - 171

Краснодарский край - 170

Пензенская область - 164

Удмуртская Республика - 162

Курская область - 157

Амурская область - 157

Ивановская область - 156

Тульская область – 153

Астраханская область - 150

Калужская область - 144

Орловская область - 141

Брянская область - 140

Костромская область - 139

Республика Башкортостан - 134

Владимирская область - 129

Республика Чувашия - 129

Сахалинская область - 127

Тамбовская область - 121

Липецкая область - 120

Рязанская область - 120

Смоленская область - 119

Республика Дагестан - 107

Курганская область - 105

Республика Тыва - 100

Чеченская Республика - 97

Республика Алтай - 91

Кабардино-Балкарская Республика - 90

Республика Калмыкия - 89

Республика Мордовия - 87

Карачаево-Черкесская Республика - 84

Республика Ингушетия - 82

Республика Адыгея - 79

Республика Северная Осетия-Алания - 76

Республика Татарстан - 76

Камчатский край - 75

Севастополь - 61

Республика Марий Эл - 50

Магаданская область - 45

Еврейская автономная область - 28

Чукотский автономный округ - 7

Ненецкий автономный округ - 4

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В России новый антирекорд по смертности и заболеваемости коронавирусом

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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