Мурашко: Ситуация с перебоями в поставках лекарств начала исправляться

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с перебоями в поставках лекарств меняется к лучшему.

Он отметил, что перебои стали возникать в осенний период, когда дополнительная нагрузка возникла на всю систему здравоохранения. "Но на сегодняшний день эта ситуация начала исправляться", - цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам "взять на личный контроль" ситуацию с ковидными койками и обеспечением лекарствами амбулаторных больных коронавирусом.

Министра здравоохранения Михаила Мурашко премьер-министр обязал создать горячую линию для регионов и медработников по всем вопросам, связанным с коронавирусом. В том числе на нее врачи смогут сообщать о дефиците лекарств и средств индивидуальной защиты.

Аналогичную горячую линию для субъектов, аптек и дистрибьюторов было поручено организовать главе Минпромторга Денису Мантурову.