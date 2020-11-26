26 Ноября 2020
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Общество В России
Михаил Мурашко (2020) | Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Мурашко: Ситуация с перебоями в поставках лекарств начала исправляться

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с перебоями в поставках лекарств меняется к лучшему.

Он отметил, что перебои стали возникать в осенний период, когда дополнительная нагрузка возникла на всю систему здравоохранения. "Но на сегодняшний день эта ситуация начала исправляться", - цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам "взять на личный контроль" ситуацию с ковидными койками и обеспечением лекарствами амбулаторных больных коронавирусом.

Министра здравоохранения Михаила Мурашко премьер-министр обязал создать горячую линию для регионов и медработников по всем вопросам, связанным с коронавирусом. В том числе на нее врачи смогут сообщать о дефиците лекарств и средств индивидуальной защиты.

Аналогичную горячую линию для субъектов, аптек и дистрибьюторов было поручено организовать главе Минпромторга Денису Мантурову.

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Мурашко: Ситуация с перебоями в поставках лекарств начала исправляться

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Теги: михаил мурашко, лекарства, поставки лекарств



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