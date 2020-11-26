В Волчанске пенсионерка скончалась после падения в неогороженный котлован

Следственный отдел Краснотурьинска СКР Свердловской области проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 68-летней женщины в котловане в Волчанске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, тело было обнаружено вчера днем. Сам котлован был выкопан частной подрядной организацией по заданию муниципального предприятия для проведения работ по замене участка водопровода рядом с домом потерпевшей. При этом установлено, что место проведения работ не было огорожено сигнальными лентами или другими знаками, предупреждающими об опасности. Работники на данном участке в момент произошедшего ЧП отсутствовали.

Предварительно, женщина направлялась к своей знакомой и при переходе через дорогу упала в котлован.

Проводится судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти. В рамках проверки истребованы документы о проведении работ. Помимо этого опрашиваются представители подрядной организации.

Следователем СКР дано поручение сотрудникам полиции о проведении поквартирных обходов в целях установления возможных очевидцев произошедшего инцидента. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.