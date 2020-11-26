26 Ноября 2020
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Якутии ректора вуза задержали за обучение "мертвых душ" на 250 миллионов рублей

Задержан ректор Арктического государственного агротехнологического университета, депутат Госсобрания Якутии Иван Слепцов. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает прокуратуры республики, с 2016 года вуз незаконно получил 250 млн рублей из федерального бюджета на обучение 136 несуществующих студентов.

Следствие выясняет, на какие цели были потрачены выделенные деньги. Предполагается, что действовала преступная группа.

Слепцов - член фракции "Единой России", в 2018 году был избран депутатом местного парламента.

Как сообщает Regnum, по данным официальной декларации, доходы Слепцова в 2018 году составили 5,9 млн рублей, его супруги — 2,6 млн. В собственности у семьи два земельных участка, жилой дом, две квартиры и баня.

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В Якутии ректора вуза задержали за обучение "мертвых душ" на 250 миллионов рублей

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Теги: якутия, ректор, мертвые души, студенты



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