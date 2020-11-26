26 Ноября 2020
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Общество В России
новый год, елка, гирлянда (2016) | Фото: Накануне.RU

Россияне стали реже покупать искусственные новогодние елки на фоне пандемии

Продажи искусственных елей в России в ноябре 2020 года в натуральном выражении (число покупок) снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за пандемии. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на отчет оператора фискальных данных "Платформы ОФД".

Отмечается, что вместе с тем, средний чек покупки увеличился на 14% до 1649 рублей за одну елку.

Продажи искусственных сосен также сократились, но на 18%. Средний чек покупки вырос на 24%, до 2020 рублей за штуку.

Кроме того, падение спроса было зафиксировано на мишуру (28%) и елочные фигурки (10%).

Напомним, на Новый год в большинстве регионов России сохранятся ограничения из-за коронавируса. Так, гуляния отменили власти Москвы, Подмосковья, Петербурга, Севастополя, Ставрополья и других субъектов.

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Россияне стали реже покупать искусственные новогодние елки на фоне пандемии

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Теги: елки, коронавирус, новогодние товары



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