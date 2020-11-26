26 Ноября 2020
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Экономика В России
коттедж ижс участок (2014) | Фото: Накануне.ru

Мутко пообещал льготную ипотеку под 6,5% для рынка новостроек ИЖС

Стоило Мишустину объявить о реформе институтов развития, как один из них активно "зашевелился". Глава госкомпании "ДОМ.РФ" (на основе ДОМ.РФ и МСП Банка планируется создать Универсальный банк) Виталий Мутко заявил о выделении 300 млн руб. на пилотный проект программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов. Впрочем, получить кредит под уже известные 6,5% желающим купить дом будет гораздо сложнее, чем "путинскую ипотеку" на новостройки.

Мутко рассказал РБК, что запустить пилот планируется уже в декабре этого года и продлится до 1 июля 2021 года. Деньги возьмут из прибыли компании.

Получить кредит можно будет, если заемщикам не более 35 лет, и если у них на иждивении есть дети до 19 лет. И акция будет распространяться только на первичный рынок. И только с первоначальным взносом не ниже 20%.

Есть и ряд других условий. Например, лимит: до 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 млн руб. в других регионах. Срок кредита не должен превышать 20 лет.

В случае, если заемщик хочет построить дом сам, он должен будет заключить договор с подрядной компанией.

Впрочем, обычно ипотека на рынке ИЖС и таких условий не предполагает. Как следствие – доля сделок с ипотекой составляет всего 5%, в то время как в многоквартирных домах сейчас в кредит покупается большая часть квадратных метров.

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Мутко пообещал льготную ипотеку под 6,5% для рынка новостроек ИЖС

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Теги: ижс, виталий мутко, льготная ипотека, молодые семьи, семьи с детьми



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