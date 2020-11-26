На Южном Урале задержали женщину за подготовку к убийству бывшего мужа

В Челябинской области 55-летняя женщина подозревается в подстрекательстве на покушение на убийство бывшего супруга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в одном из населенных пунктов Брединского района женщина предложила своему знакомому убить ее бывшего мужа, в которым у нее сложились неприязненные отношения. 23 ноября они договорились о времени убийства и действиях. Однако мужчина сообщил об этих планах в полицию.

Женщину задержали. В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения и предъявят обвинение.