"Локомотив" снова отобрал очки у "Атлетико" в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" снова отобрал очки у испанского "Атлетико" в Лиге чемпионов UEFA.

Встреча 4-го тура группового этапа турнира завершилась безголевой ничьей.

Для российского клуба это уже третья ничья из четырёх игр. В данный момент в группе A у немецкой "Баварии" в активе 12 очков, у "Атлетико" - 5, у "Локомотива" - 3, у австрийского "Зальцбурга" - 1. "Железнодорожники" всё ещё сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.

Отметим, что накануне, два других российских клуба - "Зенит" и "Краснодар" - потеряли шансы выйти в 1/8 финала ЛЧ. Подчеркнём также, что ни у одного представителя России в еврокубках сезона 2020/2021 пока нет ни одной победы.