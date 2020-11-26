26 Ноября 2020
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Спорт
Антон Миранчук (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Локомотив&quot;

"Локомотив" снова отобрал очки у "Атлетико" в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" снова отобрал очки у испанского "Атлетико" в Лиге чемпионов UEFA.

Встреча 4-го тура группового этапа турнира завершилась безголевой ничьей.

Для российского клуба это уже третья ничья из четырёх игр. В данный момент в группе A у немецкой "Баварии" в активе 12 очков, у "Атлетико" - 5, у "Локомотива" - 3, у австрийского "Зальцбурга" - 1. "Железнодорожники" всё ещё сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.

Отметим, что накануне, два других российских клуба - "Зенит" и "Краснодар" - потеряли шансы выйти в 1/8 финала ЛЧ. Подчеркнём также, что ни у одного представителя России в еврокубках сезона 2020/2021 пока нет ни одной победы.

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"Локомотив" снова отобрал очки у "Атлетико" в Лиге чемпионов

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Локомотив, Атлетико



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