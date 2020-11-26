Предпринимателю из Сысерти предъявлено обвинение в производстве кожного антисептика, опасного для жизни и здоровья

44-летнему индивидуальному предпринимателю, который ранее подозревался в производстве, хранении и сбыте кожного антисептика, не отвечающего требованиям безопасности, предъявлено обвинение по соответствующей статье.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Свердловской области, в настоящее время следователем продолжается расследование данного уголовного дела, а также осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых также сообщил о том, что сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области в настоящее время осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

"Представителями МВД на территории всех без исключения муниципальных образований региона проводятся проверки торговых сетей, магазинов, предприятий, рыночных комплексов, киосков, учреждений образования с целью выявления ранее приобретённого жидкого вещества “ANTISEPT’S”. На данный момент сыщики уже изъяли порядка 2,5 тысяч литров суррогата. Конфискат помещен на ответственное хранение. Органы внутренних дел продолжают работу в этом направлении", - сообщил Горелых.