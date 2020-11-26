В Челябинске два человека пострадали в ДТП с грузовиком и иномаркой

В Челябинске "Газель" столкнулась с иномаркой. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Авария произошла днем 25 ноября на улице Татищева.

Водитель "Газели" на нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Мерседес Бенц, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП водитель "Газели" и его пассажир получили телесные повреждения.