В Минобороны показали видео пуска новой противоракеты системы ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно провели очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Отмечается, что после серии испытаний новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики.

Первое испытание новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган прошло 24 ноября 2017 года.

Как сообщалось, тактико-технические характеристики новой ракеты, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Модернизированный снаряд готов отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.