26 Ноября 2020
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Армия и ВПК В России
пуск новой противоракеты системы ПРО (2019) | Фото: function.mil.ru

В Минобороны показали видео пуска новой противоракеты системы ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно провели очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Отмечается, что после серии испытаний новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики.

Первое испытание новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган прошло 24 ноября 2017 года.

Как сообщалось, тактико-технические характеристики новой ракеты, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Модернизированный снаряд готов отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.

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В Минобороны показали видео пуска новой противоракеты системы ПРО

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Теги: противоракета про, минобороны



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