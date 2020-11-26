В Минобороны показали видео пуска новой противоракеты системы ПРО
Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно провели очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Отмечается, что после серии испытаний новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики.
#Видео На полигоне #СарыШаган в Казахстане успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны https://t.co/isCvH7pEfv #ВКС #ПВО #ПРО #Противоракета #ПускиРакет #Испытания #ОружиеРоссии pic.twitter.com/qPTZffjAWs— Минобороны России (@mod_russia) November 26, 2020
Первое испытание новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган прошло 24 ноября 2017 года.
Как сообщалось, тактико-технические характеристики новой ракеты, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Модернизированный снаряд готов отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.