3 декабря вступят в силу изменения в водительских удостоверениях

Изменения в водительских удостоверениях, паспорте транспортного средства и свидетельстве о регистрации автомобиля в России вступят в силу с 3 декабря.

Одно из самых обсуждаемых изменений - дополнение наименования водительского удостоверения на французском и английском языках. У водителей, у которых уже имеется удостоверение, не потребуется его менять, сообщает ТАСС.

Напомним, теперь надписи будут на трех языках: "Водительское удостоверение", "Permis de conduir", "Driving Licence". Их разместят в верхней части лицевой стороны документа.

Они выполнены в сиреневом цвете и размещены в три строки в указанной последовательности.