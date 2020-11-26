26 Ноября 2020
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Подземный переход в Новосибирске (2018) | Фото: Гражданский патруль

В Перми ремонтируют сразу четыре подземных перехода

В Перми начался одновременный ремонт четырех подземных переходов.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, ранее был заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта переходов по улицам Уральской, Уинской, Старцева, у Центрального рынка. Уже заканчиваются работы на улице Уральской. Подрядная организация выполняет ремонт освещения, оштукатуривание и окрашивание стен и потолка.

В подземном пешеходном переходе у Центрального рынка восстановят освещение, добавят новые светильники, оштукатурят и покрасят стены и потолок.

Текущий ремонт переходов должен завершиться в декабре 2020 года.

Напомним, в Челябинске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МАУ "Городской сад им. Пушкина" по обвинению в халатности. Дело направлено в суд.

По версии следствия, обвиняемая оказала содействие коммерческой организации в получении преференции в виде передачи в аренду без проведения торгов подземных переходов на площади Революции и по заниженной арендной плате. 

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В Перми ремонтируют сразу четыре подземных перехода

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Теги: Пермь, переход, ремонт



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