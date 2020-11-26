Сенаторы намерены одобрить закон о Госсовете
Совет Федерации 2 декабря рассмотрит пакет законов в рамках поправок в Конституцию, в том числе о Госсовете, о верховенстве Основного закона и ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.
Как сообщил председатель комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенаторы эти законы планируют одобрить, сообщает РИА "Новости".
Напомним, упоминание о Госсовете в Конституции впервые появилось этим летом – после принятия поправок в основной закон. В Конституции этот орган назван "конституционным государственным".
Ранее многие эксперты предполагали, что Госсовет с новыми полномочиями может стать инструментом транзита власти в 2024 году, мол, Путин возглавит его и будет с помощью этого органа управлять страной. Но необходимость в этом отпала, когда стало известно об "обнулении" президентских сроков Путина.