26 Ноября 2020
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Инфляция в России держится на уровне 0,2%

Инфляция в России с 17 по 23 ноября составила 0,2%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, показатель на данному уровне сохраняется третью неделю подряд.

Тем временем, с начала ноября потребительские цены выросли на 0,6%, а с начала текущего года — на 3,9%. Наибольший рост цен за последнюю неделю произошел на  подсолнечное масло (+1,6%), куриные яйца (+1,4%) и сахар (+1,3%). Цены на бензин не изменились, а дизельное топливо подорожало на 0,1%.

На 19 октября инфляция в России составила 3,8% - это оценка Банка России. В сентябре она достигла 3,7% (при 3,6% в августе).

По итогам года инфляция составит 3,9-4,2%, считают в ЦБ.

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Инфляция в России держится на уровне 0,2%

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Теги: инфляция, цены



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