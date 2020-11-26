"Газпром" прокомментировал сообщения об отставании запуска компрессорной станции в Сербии

Сербская сторона не планировала в текущем году вводить в работу компрессорную станцию для строящихся под газ "Турецкого потока" мощностей, поэтому говорить об отставании ее запуска неверно.

Такое заявление сделали в "Газпроме". Там отметили, что "Турецкий поток" соединяет газотранспортные системы России и Турции, а строительство участков газопровода на территории европейских стран находится в компетенции газотранспортных операторов стран ЕС, сообщает "Прайм".

Ранее S&P Global Platts сообщило, что запуск сербского участка газопровода "Турецкий поток" могут отложить как минимум до весны 2021 года.

Напомним, 8 января 2020 года лидеры России и Турции торжественно запустили "Турецкий поток". Мощность газопровода - 31,5 млрд кубометров в год. Первая нитка предназначена для поставок российского газа в Турцию, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.