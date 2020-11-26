26 Ноября 2020
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Политика В России
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

В Берлине заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального

В деле российского политика Алексея Навального кроме бутылки с водой есть и другие предметы со следами отравляющего вещества "Новичок", следует из ответа правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.

По словам властей Германии, они оставят за собой решение, как распорядиться результатами исследований биоматериалов оппозиционера, сообщает РБК.

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию об антироссийских санкциях из-за предполагаемого отравления Алексея Навального. Документ носит рекомендательный характер. Отметим, американские сенаторы уже выступали за введение ограничительных мер из-за инцидента с блогером.

Напомним, в августе Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

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В Берлине заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального

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Теги: навальный, Германия, отравление



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