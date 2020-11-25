25 Ноября 2020
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ходырев, воронежская городская дума, монитор, генплан (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Воронежская городская дума организует депутатские слушания по проекту Генерального плана развития областной столицы на 2021–2041 годы

На заседании совета Воронежской городской думы было принято решение о назначении депутатских слушаний по проекту генерального плана развития областной столицы на 2021 – 2041 годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Ориентировочно слушания пройдут 15 декабря. На данный момент документ проходит согласование в федеральных структурах.

Председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев сообщил, что, согласно положения, организацией слушаний будет заниматься постоянная комиссия думы по градостроительной деятельности и земельным отношениям. Владимир Ходырев попросил депутатов направить в комиссию все вопросы и предложения до 10-11 декабря текущего года.

владимир ходырев, воронежская городская дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Он также предложил создать рабочую группу в составе 7 человек. Владимир Ходырев попросил уделить особое внимание предложениям по сносу ветхого и аварийного фонда для последующего строительства социальных объектов в центральной части города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы.

Депутат Александр Сысоев призвал коллег при работе с предложениями «понимать, какие из них относятся собственно к Генплану, а какие к Правилам землепользования и застройки». Депутат Роман Жогов предложил рассматривать предложения на направлениям: экология, социальная инфраструктура и т.д. и провести ряд совещаний по этим тематикам.

депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

"Генеральный план – это стратегия развития города на ближайшие 20 лет. Работа над ним является объемной и очень серьезной. На данный момент депутаты также в ней принимают активное участие. Сейчас Генплан рассматривают на заседаниях согласительных комиссий. В начале декабря в горДуму поступит подготовленный документ, мы сможем вынести его на обсуждение воронежцев на публичных слушаниях. В процессе работы над документом все недочеты будут постепенно устранены. Даже после того, как депутаты утвердят проект, мы сможем при необходимости вносить изменения. Мы так и поступали, касательно действующего на сегодняшний день Генплана", - прокомментировал заседание совета думы председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Иван Кадыбин.

Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса обсуждение проекта нового Генерального плана развития Воронежа происходит на электронных площадках, на сайте «Активный гражданин». Депутаты изучают полученные от граждан обращения с жалобами или пожеланиями, которые необходимо учесть в Генплане.

"Все мнения будут обработаны, направлены главному координатору проекта документа – управлению главного архитектора города", - пояснил депутат Кандыбин.

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Воронежская городская дума организует депутатские слушания по проекту Генерального плана развития областной столицы на 2021–2041 годы

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Теги: воронежская городская дума, генплан воонежа,



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