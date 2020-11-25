СМИ: бойцы ЧВК «Вагнера» прибыли в Триполи для защиты Башаги

Арабские СМИ сообщили о прибытии в ливийский Триполи российских добровольцев, которые, предположительно, займутся охраной министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги.

Ранее в социальных сетях опубликовали фотографию автомобиля, в котором, как заявляют авторы, находились бойцы ЧВК «Вагнера». На эти данные и сослались журналисты.

Источники уверены – целью «вагнеровцев» является защита Башаги. Так, новостной аккаунт в Facebook пишет, что бойцы «Вагнера» прибыли в Триполи самолетом из Владивостока по приглашению главы МВД ПНС, который попросил у них защиты.

«Вероятнее всего, это бойцы частной военной компании, те же самые, о которых ранее упоминалось. Сообщалось, что они не так давно прибыли самолетом. Думаю, им поручили задачу по защите некоторых руководителей ПНС, возможно, господина Башаги, но до сих пор их миссия фактически неясна», — отметил автор.

Ранее в Интернете обсуждали новость о том, что российские добровольцы вылетели в Триполи из Владивостока, приняв заказ Фатхи Башаги, который опасается отстранения от должности главы МВД ПНС.