25 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

На Южном Урале в декабре начнется вакцинация от COVID-19

В Челябинской области в декабре начнется вакцинация жителей региона из групп риска от COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Первая крупная партия вакцины (3 тысячи штук) поступит в регион в начале декабря. Прививать начнут группы риска – медицинских и социальных работников, учителей школ, преподавателей ВУЗов и СУЗов, сотрудников полиции.

Определены организации, в которых будет проходить вакцинация. Это 69 учреждений: районные, городские, областные клиники.

Также губернатор Алексей Текслер поручил региональному минздраву обеспечить наличие необходимого лекарственных препаратов для амбулаторного лечения.

"До конца года по многим позициям мы обеспечены, но этого не достаточно, учитывая, что январь – месяц праздничный, нужно заранее подготовиться к этому процессу", – отметил Алексей Текслер.

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На Южном Урале в декабре начнется вакцинация от COVID-19

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, вакцина, вакцинация,



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