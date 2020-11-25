На Южном Урале более 57 млн рублей направят на модернизацию лабораторий, где проводят анализы на коронавирус

В Челябинской области более 57 млн рублей направят на модернизацию лабораторий, которые проводят ПЦР-диагностику. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

15,7 млн рублей выделены из федерального бюджета, около 42 млн – из областного. Средства пойдут на модернизацию лабораторий, что позволит в два раза увеличить количество проводимых ПЦР-исследований на ковид.

"Многие лаборатории в ближайшее время будут модернизированы, еще более усилены в отношении производства ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию. За 48 часов после этого точно будут все анализы выполняться", - подчеркнул министр.