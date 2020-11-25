25 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале более 57 млн рублей направят на модернизацию лабораторий, где проводят анализы на коронавирус

В Челябинской области более 57 млн рублей направят на модернизацию лабораторий, которые проводят ПЦР-диагностику. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

15,7 млн рублей выделены из федерального бюджета, около 42 млн – из областного. Средства пойдут на модернизацию лабораторий, что позволит в два раза увеличить количество проводимых ПЦР-исследований на ковид.

"Многие лаборатории в ближайшее время будут модернизированы, еще более усилены в отношении производства ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию. За 48 часов после этого точно будут все анализы выполняться", - подчеркнул министр.

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На Южном Урале более 57 млн рублей направят на модернизацию лабораторий, где проводят анализы на коронавирус

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Теги: коронавирус, лаборатория, тест, исследование,



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