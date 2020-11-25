Роспотребнадзор отправил в СКР материалы проверки по делу об отравлении пермских школьников

В Пермском крае завершена проверка по факту отравления учеников пермской школы №7, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

В отношении индивидуального предпринимателя Омаровой Е. В., осуществляющей обслуживание школьного пищеблока по договору аутсорсинга, бы составлен протокол об административном правонарушении, а также протоколы об административном приостановлении деятельности и временном запрете деятельности. Материалы проверки направлены в суд и в управление СКР.

На пищеблоке были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, с 18 по 21 ноября у 18 учеников появились жалобы на плохое самочувствие, было проведено обследование детей и сотрудников пищеблока, в том числе на коронавирусную инфекцию. По некоторым данным, у 10 младшеклассников появилась рвота и поднялась температура. 23 ноября у 13 учеников был выявлен норовирус, у двух ребят – ОРВИ, коронавирус ни у кого обнаружен не был. Сейчас дети находятся дома, их состояние удовлетворительное.

Сотрудники пищеблока с норовирусом были отстранены от работы и заменены другими. В выходные в школе была проведена дезинфекция классов, пищеблока и столовой.