В Перми банде подростков вменяют полтора десятка краж, разбойные нападения, угон и грабёж

В Перми восьми подросткам грозит наказание за два десятка различных преступлений, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, в 2018-19 гг. 16-летние пермяки, как по одному, так и группами, совершили 15 краж имущества граждан и организаций, три разбойных нападения, один грабеж и один угон автотранспорта на территории пяти районов города. Подростки похищали велосипеды, аккумулятор из автомобиля жителя Мотовилихинского района и продавали краденое.

Двое обвиняемых по ходатайству следователя арестованы, остальные ждут приговор под подпиской о невыезде. Все обвиняемые состоят на профилактическом учете в ПДН, а трое из них ранее судимы за аналогичные преступления.