25 Ноября 2020
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Экономика Свердловская область
коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги (2018) | Фото: Накануне.RU

Налоговые льготы сэкономили свердловчанам более 17 миллиардов рублей

В 2020 году налоговые льготы позволили сэкономить юридическим и физическим лицам Свердловской области более 17 миллиардов рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Льготами и преференциями, установленными областными законами о налогах, ежегодно пользуются более 800 тысяч налогоплательщиков. В министерстве финансов Свердловской области отметили, что общий объем предоставленных налоговых льгот в 2020 году на 3,3 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. Из них 1,4 миллиарда рублей – это льготы, предоставленные на поддержку отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса.

Галина Кулаченко(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Налоговые расходы – это те доходы бюджета, от которых сознательно отказалась региональная казна и направила эти средства в форме налоговых льгот и преференций бизнесу. Налоговые расходы распределены по 11 госпрограммам региона.

Наибольшая часть этих средств – стимулирующие налоговые расходы, направленные для поддержки устойчивого развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. Это преференции по налогу на прибыль организаций, на имущество организаций, льготы при применении упрощенной и патентной систем налогообложения", - пояснила заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Оценка объема действующих налоговых льгот на 2021 год составляет 16,2 млрд рублей, на 2022 год – 17,3 млрд рублей, а на 2023 год – 15,8 млрд рублей.

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Налоговые льготы сэкономили свердловчанам более 17 миллиардов рублей

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Теги: льготы, налоги, Кулаченко, Свердловская область



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