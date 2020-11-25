25 Ноября 2020
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Крушение самолета с президентом Польши Лехом Качиньским (2010) | Фото: www.vesti.ru

Генпрокуратура РФ запросила у Польши запись разговора братьев Качиньских незадолго до крушения Ту-154 под Смоленском

Генпрокуратура России запросила у Польши фонограмму и стенограмму разговора президента этой страны Леха Качиньского с его братом за несколько минут до крушения президентского Ту-154 в апреле 2010 года.

Напомним, польский борт №1 разбился под Смоленском. На борту Ту-154 находился на тот момент глава Польши Лех Качиньский, а также высокопоставленные члены его администрации, правительства, парламента, военное командование.

Поводом для возобновления расследования стала информация в СМИ о якобы имевшем место разговоре братьев Качиньских по спутниковому телефону за несколько минут до катастрофы.

Крушение самолета с президентом Польши Лехом Качиньским(2010)|Фото: AP

"По данным журналистов одного из польских изданий, погибший президент Польши и его брат – Ярослав Качиньский – говорили по спутниковой связи во время полета незадолго до крушения самолета. В ходе данного разговора, запись которого включена в материалы польского уголовного дела, затрагивался один из аспектов осуществления полета. С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

При этом надзорное ведомство не считает необходимым пересматривать результаты расследования, в которых говорится о причине катастрофы – ошибках в действии экипажа в сложных метеоусловиях (сильном тумане).

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Генпрокуратура РФ запросила у Польши запись разговора братьев Качиньских незадолго до крушения Ту-154 под Смоленском

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Теги: генпрокуратура, лех качиньский, катастрофа ту-154 под смоленском



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